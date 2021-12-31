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Общество31 декабря 2021 6:12

«Смысл жизни быть счастливой»: «Мисс Россия» в конце года нашла свое предназначение

Татьяна Котова поделилась тем, что на душе
РЕПИНА Елена
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Татьяна Котова уверена, что смысл жизни в счастье

Татьяна Котова уверена, что смысл жизни в счастье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, очаровательная блондинка Татьяна Котова, прощаясь с 2021-ым и встречая 2022-ой, решила заглянуть внутрь себя. Об этом она рассказала в своем блоге в «Инстаграме».

- Каждый задумывается о своем предназначении, особенно в конце года и в начале нового пути. У каждого из нас нет одного единственного предназначения в жизни. Их может быть множество, - написала певица в блоге.

Еще она призналась, что раньше не понимала, почему у нее менялись цели в жизни. Но потом поняла, что это нормально.

- Смысл жизни быть счастливым и счастливой! Не работать на работе, которая не приносит удовольствия. Конечно, у всех есть трудности в работе, но мы счастливы, если кайфуем хотя бы от 10% рабочего времени. Если и этого нет, то, скорее всего, нужно сменить деятельность. Смысл жизни - в счастье, а также делиться своим счастьем, не стоит тратить время на то, что его не приносит,- сказала она.

Кстати, большинство подписчиков согласились с девушкой, а также написали, что она очень красивая.

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