Синоптики рассказали, какой будет погода в Ростове-на-Дону первую неделю января 2022 года

В Ростове всю первую неделю января будет дождь и мокрый снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики озвучили, чего ждать от погоды жителям донской столицы с 1 по 7 января.

Так, в первый день нового года в Ростове будет идти мокрый снег с дождем. Утром +1 градус, днем и вечером до +4.

Второго января также дождь и снег. Утром и днем +3, вечером +2.

В понедельник, 3 января, с утра обещают мороз до -5, днем температура воздуха будет – 2, вечером столбик термометра покажет 0 градусов.

Во вторник, 4 января, дождь со снегом. Утром +2, днем также +2, вечером +1.

В среду, 5 января, снег и дождь. Утром +, днем +5, вечером +3.

В четверг, 6 января, снег с дождем. Утром +1, днем 0 градусов, вечером -3.

В пятницу, 7 января, пасмурно без осадков. Утром -3, днем 0, вечером -1.

Ранее экстренные службы в донской столице предупреждали о тумане и гололеде.

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