Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о семейных новогодних традициях

Анастасия Тарасова каждый год старается порадовать незнакомых людей. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в "Инстаграме"

Мама троих детей, модель из Ростовской области, супруга футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с подписчиками в своем блоге семейной традицией, с которой, в свое время, познакомил ее муж.

- Каждый год мы берем несколько шаров с «елки желаний», чтобы исполнить мечту самых разных людей. И дело ведь даже не в подарке, а в том, что этим вниманием ты даешь человеку гораздо больше, - написала Анастасия в «Инстаграме».

По ее мнению, вместе с подарком она дарит надежду на чудо, веру в будущее и огромный заряд сил.

- Ведь многие из тех, чьи желания оказались на этой елке, сейчас ведут непростую борьбу за жизнь. И положительные эмоции им сейчас очень нужны, это как свежая кровь, прилив новых сил и желание не останавливаться и идти вперед. Вот столько всего можно сделать для кого-то, кого ты даже не знаешь. Просто исполнив желание, - сказала Анастасия.

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