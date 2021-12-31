Из Ростова в Азербайджан начнут летать новые рейсы

За 25 евро можно улететь из Ростова в Баку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре из донской столицы запустят новый рейс до Азербайджана, сообщает региональный минтранс. Полеты начнутся с 21 января 2022 года.

- Рейсы будут выполняться по пятницам согласно расписанию: А4259, вылет из Ростова-на-Дону в 08:00, посадка в Баку в 11:10. А4260, вылет из Баку в 12:10, посадка в Ростове-на-Дону в 13:15, - прокомментировали в министерстве транспорта Ростовской области.

В продажу уже поступили авиабилеты от 25 евро в одну сторону без учета сборов.

Раннее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Платове самолет при посадке едва не врезался в снегоуборочную машину. На борту находились 140 человек. Самолет летел в донскую столицу из Москвы.

По данному факту прокуратура начала проверку.

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