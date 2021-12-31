«Не люблю тратить время впустую»: Виктория Лопырева рассказала о том, что для нее значат идеальные каникулы

Виктория Лопырева ведет активный образ жизни и любит такой же отдых
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева хочет провести январские каникулы активно. В своем блоге в «Инстаграм» она написала, что не любит тратить время впустую
- И на состояние «овоща» у меня отведен максимум один день, - сообщила Виктория.
Также она предложила подписчикам вместе заняться пилатесом и пожелала, чтобы в новом году все мечты сбылись.
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что Татьяна Котова подвела итоги года и заявила, что ее призвание - быть счастливой.
- Каждый задумывается о своем предназначении, особенно в конце года и в начале нового пути. У каждого из нас нет одного единственного предназначения в жизни. Их может быть множество, - написала певица в блоге.
Еще она призналась, что раньше не понимала, почему у нее менялись цели в жизни. Но потом поняла, что это нормально.
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