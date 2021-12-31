В Ростовской области мужчина за один вечер напал на женщину, полицейского и следователя

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районе Ростовской области мужчина, находившийся, по предварительным данным, в состоянии опьянения, несколько раз ударил ножом прохожую.

Когда очевидцы вызвали полицию, то дебошир ранил и правоохранителя. В итоге злоумышленника все же скрутили и привезли в отдел для допроса, то он схватил ручку и дважды воткнул ее в следователя.

В отношении мужчины завели дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью» и по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В пресс-службе Ленинского районного суда сказали, что злоумышленник взят под стражу. В СИЗО он пробудет до 28 февраля.

Если по окончанию следствия вина дончанина будет доказана в суде, он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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