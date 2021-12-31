Сколько человек скончались от коронавируса, рассказали власти Ростовской области

Медики настоятельно рекомендуют делать прививки от ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за минувшие сутки от ковида скончались 21 человек.

- Это 10 женщин, 56, 58, 62, 63, две по 71 году, 73, 82, 84, 93 лет, и 11 мужчин – двое по 62 года, 68, трое по 69 лет, 70, 71, 72, 78, 92 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Лечение в стационарах получают 2043 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ - 256 человек.

Число подтвержденных инфицированных увеличилось в Ростовской области на 409. На утро 31 декабря нарастающим итогом общее число заболевших достигло 193927.

Отметим, что прививку от коронавируса можно будет сделать и во время новогодних каникул. В городской больнице номер 8 пункт вакцинации будет работать круглосуточно. А в торговых центрах расписание работы пунктов вакцинации изменится.

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