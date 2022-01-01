Погода в Ростове и области 1 января принесет дождь со снегом

Снег, что шел в ночь на 1 января, сменится дождем, а это уже грозит гололедицей Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону и области в субботу, 1 января, ожидается пасмурная погода и осадки в виде дождя со снегом. Об этом сообщают сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

- Облачно с прояснениями. Днем - осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах - гололедица. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами днем до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от — 3 до -1, днем от +1 до +3. Ночью пойдет дождь.

По Ростовской области погода будет такой же. Местами в первой половине дня будет держаться туман. Температура воздуха ночью — от -3 до +2, при прояснениях — до -8, днем от -2 до +3.

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