Похолодание до -23 градусов ожидается в Ростовской области в январе 2022

Январь прибережет сильные морозы на третью декаду месяца
Фото: Кристина Круговых
В первом месяце 2022 года в Ростовской области серьезно похолодает — синоптики предупреждают о морозах до -23 градусов. Такие данные есть в прогнозе от регионального гидрометцентра.
По словам заместителя руководителя Виктории Антоненко, количество осадков и температура воздуха окажутся близкими к январской норме.
В первых двух декадах, в отдельные дни, ожидается снег и мокрый снег, временами дождь.
- Средняя температура ночью — от -1 до -7 градусов, при прояснениях — до -12 градусов, - комментирует специалист. - В отдельные ночи в северных районах вероятны морозы до -18 градусов. Температура днем ожидается от 0 до -5.
Похолодание придет в третьей декаде. Ночью ожидается от -10 до -15, а при прояснениях — от -17 до -23 градусов. Днем будет от -7 до -12.
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