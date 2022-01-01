В Ростове сотрудники ГИБДД спели у елки и записали новогодний клип

Полицейские поздравили дончан красивой песней и добрым клипом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону офицеры регионального управления ГИБДД записали новогодний видеоклип, сообщили в ведомстве.
Песню под названием «С Новым годом» исполнила инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения лейтенант Дарья Федотова.
Текст песни и музыку написал Давид Дивад.
На кадрах доброй песни — самые яркие моменты минувшего года: участие сотрудников ГИБДД в параде Победы на Театральной площади, охрана правопорядка на стадионе «Ростов-Арена», исполнение мечты школьника, который хочет стать инспектором ДПС, - посидеть в патрульной машине.
Так сотрудники ГИБДД поздравили с Новым годом коллег и всех участников дорожного движения.
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