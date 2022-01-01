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Происшествия1 января 2022 9:32

В Ростовской области мужчину арестовали за нападение полицейского и следователя

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
ТИХОНОВА ТАТЬЯНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
При задержании мужчина напал на оперуполномоченного, а потом напал на правоохранителя еще и в отделе

При задержании мужчина напал на оперуполномоченного, а потом напал на правоохранителя еще и в отделе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Неклиновского района Ростовской области предъявлено обвинение в применении насилия к полицейским, 25-летний мужчина заключен под стражу за нападение на стражей правопорядка. Об этом сообщает СУ СК региона.

- По данным следствия, житель села Покровское при задержании за то, что нанес ножевые ранения женщине, оказал сопротивление полицейским и ударил ножом по лицу оперуполномоченного отдела полиции, - рассказали в ведомстве. - Когда мужчину доставили в отдел, он острием ручки несколько раз ударил в лицо и шею следователя Неклиновского следственного отдела.

Следователь ходатайствовал о заключении под стражу обвиняемого, и суд поддержал такую меру. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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