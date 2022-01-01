В первый день нового года в Ростове при пожаре погиб 60-летний мужчина

Огонь успел охватить 20 квадратных метров жилья. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 1 января в пожаре от ожогов погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- В 15.09 был ликвидирован пожар в доме на улице Тургеневской, 4, - уточнили в ведомстве. - Огнем была охвачена площадь 20 квадратных метров.

По этому адресу в Ленинском районе города располагается старинный двухэтажный многоквартирный дом.

В ликвидации пожара приняли участие 12 единиц техники и 38 огнеборцев. Причиной в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, только в первые 8 часов нового года в Ростовской области представителям экстренных служб пришлось выезжать на 11 пожаров. Это почти в два раза больше, чем днем ранее - 31 декабря произошло всего шесть пожаров.

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