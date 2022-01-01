Из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области в пожаре погиб 46-летний мужчина

Оба смертельных случая при пожарах 1 января - курение в доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области, в городе Шахты, в пожаре от полученных ожогов погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

- В 14.03 был ликвидирован пожар на площади 5 квадратных метров в доме в переулке Дундича, - уточнили в пресс-службе. - Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар тушили 8 человек, были задействованы 2 единицы спецтехники.

Это был первый смертельный случай на пожаре в Ростовской области в новом году. Через час огнеборцы справятся с огнем в Ростове-на-Дону, в квартире по Тургеневской, 4. Там по той же причине погиб 60-летний мужчина.

До этого при пожаре в Батайске пострадали 59-летняя женщина и 9-летний ребенок.

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