Из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области в пожаре погиб 46-летний мужчина

Оба смертельных случая при пожарах 1 января - курение в доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростовской области, в городе Шахты, в пожаре от полученных ожогов погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
- В 14.03 был ликвидирован пожар на площади 5 квадратных метров в доме в переулке Дундича, - уточнили в пресс-службе. - Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар тушили 8 человек, были задействованы 2 единицы спецтехники.
Это был первый смертельный случай на пожаре в Ростовской области в новом году. Через час огнеборцы справятся с огнем в Ростове-на-Дону, в квартире по Тургеневской, 4. Там по той же причине погиб 60-летний мужчина.
До этого при пожаре в Батайске пострадали 59-летняя женщина и 9-летний ребенок.
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