В новогоднюю ночь в Ростовской области удалось не допустить серьезных происшествий

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 январе не зафиксировано серьезных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, во время празднования Нового года на территории Ростовской области в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей Дона были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, Росгвардия, частные охранные предприятия, общественные формирования и народные дружины.

Праздничные дни в регионе продолжаются до 9 января, и на весь этот период правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.

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