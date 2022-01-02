Дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове в воскресенье 2 января

В Ростове - пасмурное воскресенье Фото: Кристина Круговых

В Ростове и области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду во второй день 2022 года.

В донской столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег. Днем вероятно налипание снега на проводах и деревьях. Ветер будет западный и северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью будет небольшой морозец - температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов.

По Ростовской области также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается дождь, мокрый снег и снег. Местами снег может налипать на провода и деревья. Утром в отдельных районах гололёд. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от -4 до +1, по северу области до -7, а днем — от -4 до +1, по югу — до +3.

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