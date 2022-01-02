В Ростове из-за пожара из девятиэтажки эвакуированы 40 человек

Загорелась одна из квартир в девятиэтажном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Стало известно о еще одном пострадавшем пр пожаре 1 января в Ростове. В Октябрьском районе города, в девятиэтажном жилом доме по улице Оганова, загорелась одна из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 6.57. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, - уточнили в ведомстве. - Пожар удалось локализовать в 7.20, а полностью ликвидировать через еще пять минут.

В огне от ожогов пострадал мужчина. Его передали медикам.

Во время пожара огнеборцы эвакуировали из здания 40 человек.

Надзорным органам предстоит установить причину возгорания.

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