Женщина погибла под колесами автомобиля 1 января в Ростовской области

Под колесами автомобиля погибла молодая женщина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в первый день нового года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

- В 21.20 в полицию поступило сообщение о том, что в станице Грушевской Аксайского района, на улице Советской, 57-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Примера», по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, - рассказали в ведомстве.

Под колеса попала 35-летняя женщина, которая шла в попутном машине направлении. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и напоминают жителям региона соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток носить светоотражающие элементы на одежде и сумке.

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