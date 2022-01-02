Международный детский центр «Артек» ждет 25 школьников из Ростовской области

Уже в январе 25 донских школьников попадут на смену Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Идет отбор участников первых двух смен в Международный детский центр «Артек». Получить путевку могут ученики 5-11 классов, а летом — дети от 8 до 17 лет, постоянно проживающие в Ростовской области, на основании рейтинга достижений. Об этом сообщает правительство региона.

- Ребенку необходимо зарегистрироваться на сайте артек.дети, заполнить информацию в личном профиле, загрузить требуемые документы, сведения о достижениях и отправить заявку, - объясняют в сообщении.

Первая смена «Время лидеров» стартует 20 января и продлится до 10 февраля. Прием заявок на нее идет до 9 января. На Ростовскую область выделено 25 квот для школьников с 5 по 11 класс.

Вторая смена - «Штурманы книжных морей» - пройдет с 13 февраля по 6 марта. Здесь количество квот — 50.

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