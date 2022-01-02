В Ростовской области за сутки подтверждены 337 новых случаев Covid-19

Лечатся в ковидных госпиталях 1877 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 337 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы в Ростовской области. Число заболевших с начала пандемии достигло 194642 человек. Об этом сообщают в правительстве региона.

При этом выздоровело почти в два раза больше пациентов — 645 человек, а за весь период распространения инфекции — 175335 человек.

- Новые случаи заболевания зафиксированы в 52 городах и районах: в Ростове-на-Дону — 119, в Волгодонске, Таганроге и Шахтах — по 15, в Новочеркасске — 10. В других муниципалитетах — от 1 до 8 пришло от 1 до 8 положительных ПЦР-тестов, - уточнили в сообщении.

Больше всего заболевших в возрастной категории от 18 до 45 лет — 38,6%, на втором месте люди от 46 до 65 лет — 33,2%, пенсионеры от 66 до 79 лет — это 13,7% инфицированных, 4,7% - пожилые люди старше 80 лет, а 9,8% - дети.

В ковидных госпиталях лечатся 1877 человек. Из них 32 пациента — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 249 больных — на масочном кислороде.

За сутки не стало 18 человек с диагнозом Covid-19: это 13 женщин от 58 до 88 лет и пятеро мужчин от 53 до 82 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида оказались 9649 человек.

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