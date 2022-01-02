За сутки в Ростовской области из-за коронавируса скончались еще 18 человек

с начала пандемии от коронавируса умерли 9649 жителей Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на утро 2 января за сутки зарегистрировано еще 18 смертельных случаев у пациентов с Covid-19. Об этом сообщают областные власти.

- Это 13 женщин от 58 до 88 лет и пятеро мужчин от 53 до 82 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма, - уточнили в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии от коронавируса умерли 9649 жителей Дона.

Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области ковид подтвержден еще у 337 человек. При этом за тот же период выздоровели 645 пациентов. Коэффициент распространения инфекции — 0,83.

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