В первый день нового года в Ростовской области появились на свет 98 малышей

Более 500 младенцев появились в 2021 году благодаря процедуре ЭКО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в первые сутки нового 2022 года родились 98 детей. Радостную новость сообщает региональное правительство.

- По оперативным данным, в 2021 году в Ростовской области родилось почти 35 тысяч малышей, из которых 350 двоен и три тройни, - уточнили в сообщении.

При этом более 500 младенцев увидели свет благодаря процедуре ЭКО. Всего же в регионе за год было проведено 1450 процедур экстракорпорального оплодотворения.

Напомним, 98 новорожденных 1 января 2022 года - это немногим меньше, чем 1 января 2021 года, когда на свет появилось 107 младенцев.

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