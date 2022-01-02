В первый день 2022 года в Ростовской области на вакцинацию от Covid-19 прошли 806 человек

Пункты вакцинации продолжают работу и в праздничные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 1 января вакцинировались от коронавируса 806 жителей региона. Из них 549 получили второй компонент вакцины. Об этом сообщает правительство региона.

Таким образом, прививку от ковида на Дону сделали уже 1 миллион 959 тысяч 770 человек, а завершили вакцинацию миллион 914 тысяч 988 человек.

За сутки проведен 1901 тест на коронавирус, а за все время пандемии проведено 5 миллионов 274 тысячи 575 исследований.

Напомним, за сутки в Ростовской области лабораторно подтверждены еще 337 случае заболевания коронавирусом, а выздоровели за этот же срок 645 человек.

А 18 дончан, болеющие коронавирусом, стали жертвами ковида за минувшие сутки.

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