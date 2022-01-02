Для детской музыкальной школы в Новочеркасске выкупят новые площади

Еще осенью педагоги просили главу региона помочь школе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области детская музыкальная школа в Новочеркасске получит новые площади. По решению губернатора Василия Голубева из региональной казны направлено более 22 миллионов рублей, чтобы выкупить нежилые помещения на первом этаже здания школы и передать ей. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

- С просьбой помочь к губернатору обратились педагоги в ходе визита главы региона в Новочеркасск в сентябре прошлого года, - рассказали в правительстве.

Оказывается, учебные классы находятся в цокольном, а также на втором и третьем этажах здания, а в полуподвальном помещении - виртуальный концертный зал. А первый этаж уже несколько лет занимает коммерческая структура, что вызывает неудобства в работе учреждения. Теперь за бюджетные деньги площади на первом этаже выкупят в пользу школы.

- Планируется, что в освободившихся помещениях появятся новые классы, из цокольного этажа перенесут виртуальный концертный зал.

Детская музыкальная школы им. П.И. Чайковского в Новочеркасске — одна из старейших в регионе, она открылась более века назад. Здесь учатся около 600 детей.

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