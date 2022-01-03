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Общество3 января 2022 6:46

Потепление до +8 ожидается в Ростовской области на этой неделе

Рассказываем, какой будет погода 4 и 5 января
Михаил СТРИЖЕВ
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В Ростовской области сохранятся осадки.

В Ростовской области сохранятся осадки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в течение следующей недели ожидается потепление. О погоде в ближайшие дни сообщили в ростовском гидрометцентре.

4 января в большинстве районов пройдут снег и мокрый снег, по северу — сильные осадки. Ночью возможно гололед и изморозь, налипание мокрого снега на деревьях. Температура воздуха ночью — 0 — -5 градусов, днем — +1 — +6 градусов.

5 января местами прогнозируются небольшие и умеренные дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туман и гололедица. Ночью на термометре будет -3 — +2 градуса, днем — +2 — +8.