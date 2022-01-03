Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 8:34

Кладбище непроданных елок образовалось под Ростовом после Нового года

На свалку принесли деревья, которые находились еще в хорошем состоянии
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Торговцам удалось продать не все ели.

Торговцам удалось продать не все ели.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске после Нового года неизвестные завалили контейнерную площадку спиленными елками. Свалка деревьев образовалась на улице Молокова.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, на свалку принесли деревья, которые находились еще в хорошем состоянии. Местные жители предположили, что на площадке оставили елки, которые не распродали перед праздником.

Так выглядела контейнерная площадка после Нового года. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Так выглядела контейнерная площадка после Нового года. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

— Нет чтобы продавать по вменяемой цене! И люди бы были рады, и перекуп при деньгах и с чистой совестью, — написал один из комментаторов.

В региональном министерстве ЖКХ сообщили, что свалочный очаг на Молокова уже ликвидирован.