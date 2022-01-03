Кладбище непроданных елок образовалось под Ростовом после Нового года

Торговцам удалось продать не все ели.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Батайске после Нового года неизвестные завалили контейнерную площадку спиленными елками. Свалка деревьев образовалась на улице Молокова.
Судя по видео, опубликованному в соцсетях, на свалку принесли деревья, которые находились еще в хорошем состоянии. Местные жители предположили, что на площадке оставили елки, которые не распродали перед праздником.
Так выглядела контейнерная площадка после Нового года. Фото: vk.com/etorostovnadonu.
— Нет чтобы продавать по вменяемой цене! И люди бы были рады, и перекуп при деньгах и с чистой совестью, — написал один из комментаторов.
В региональном министерстве ЖКХ сообщили, что свалочный очаг на Молокова уже ликвидирован.