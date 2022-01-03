В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились еще 290 человек

За сутки от коронавируса скончались еще 16 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 290 человек. Статистику заболеваемости публикуем региональное правительство.

Число зараженных с начала пандемии достигло 194932. Новые случаи зарегистрированы в 51 городе и районе Ростовской области.

В больницах находятся 1863 пациента. 23 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 405 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 175740 жителей донского региона.

Подтвердилась смерть от ковида еще 16 человек. С начала пандемии жертвами вируса стали 9665 зараженных.