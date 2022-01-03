В Ростовской области 51-летний мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Чертково при пожаре погиб 51-летний мужчина. Происшествие случилось 2 января на улице Пролетарской.

По данным донского управления МЧС, квартира загорелась в одноэтажном многоквартирном доме. Пожар тушили семь спасателей, было привлечено две единицы техники.

Возгорание потушили на площади 12 квадратных метров. Пожарные обнаружили в помещении тело погибшего. Им оказался 51-летний мужчина.

— У мужчины диагностировали отравление продуктами горения. Причина — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в МЧС.