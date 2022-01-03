Гендиректор сменился на комбинате «Каменский», где летом при пожаре погибли семь человек

Фото: официальный сайт предприятия.

На комбинате «Каменском» сменился генеральный директор Сергей Поваров. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В сообщении уточняется, что Поваров «вышел на заслуженный отдых». В декабре директор департамента промышленности обычных вооружений Минпромторга Дмитрий Капранов представил исполняющего обязанности руководителя комбината. Им стал главный инженер «Каменского» Геннадий Мельник.

Конкурс на замещение должности генерального директора планируется весной этого года.

Напомним, в июле 2021 года в одном из цехов комбината «Каменский» произошел пожар. В результате происшествия погибли семь человек.