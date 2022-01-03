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Общество3 января 2022 13:29

Двум жителям Ростовской области грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную ловлю рыбы

Мужчины выловили 180 особей судака и тарани
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: УТ МВД по СКФО.

Фото: УТ МВД по СКФО.

В Ростовской области возбудили дело в отношении двух жителей, который ловили рыбу на реке Маныч. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

50-летний и 42-летний мужчины попали под подозрение во время проверки в акватории Веселовского водохранилища. Транспортные полицейские изъяли у них лодку, ставные лесковые сети и рыбу — 180 особей тарани и судака.

— Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», — рассказали в управлении на транспорте.

Напомним, вменяемая статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.