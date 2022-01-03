В ростовском зоопарке объяснили, почему подняли цены на билеты до 550 рублей

Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.

В зоопарке Ростова-на-Дону объяснили, почему подорожали входные билеты. Комментарий опубликован на официальной странице организации в соцсетях.

Напомним, с 1 января цена на билет для взрослого выросла до 550 рублей. Детский билет подорожал на 50 рублей, его стоимость составила 150 рублей.

В зоопарке рассказали, что содержать животных стало дороже — заметно подорожали корма. В организации также планируют улучшить условия проживания питомцев.

— За последний год стоимость стройматериалов значительно выросла, так же как и стоимость выполнения работ. Все изменения, которые происходят в зоопарке, выполняются только за счет тех средств, которые мы зарабатываем сами, — прокомментировали в ростовском зоопарке.