В Ростове три собаки погибли в новогоднюю ночь из-за взрывов петард

У двух собак случился сердечный приступ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском Центре безнадзорных животных три собаки погибли в новогоднюю ночь. По словам сотрудников, животные испугались взрывов петард.

В вольерах на улице Портовой две собаки погибли от сердечного приступа. Один из сотрудников обнаружил животных без сознания утром 1 января. После этого их доставили к врачам, однако реанимировать псов не удалось.

Еще один инцидент произошел в питомнике отделении ЦБЖ на улице Волокамской. Как сообщили в центре, от взрывов петард животные начали рваться из вольеров, биться и драться. В итоге одну из собак загрызли насмерть.

— Вот так прошла праздничная ночь... Для кого-то праздничная и полная веселья, а для кого-то последняя, — написали в Центре безнадзорных животных.