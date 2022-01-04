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Происшествия4 января 2022 6:36

В Ростовской области автомобилист сбил 61-летнюю пенсионерку

С травмами женщину доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
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Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах автомобилист сбил пенсионерку. Происшествие случилось на улице Маяковского вечером 2 января.

По предварительным данным, 61-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на пенсионерку наехал автомобиль «Рено Логан».

— В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.