В Ростовской области автомобилист сбил 61-летнюю пенсионерку

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах автомобилист сбил пенсионерку. Происшествие случилось на улице Маяковского вечером 2 января.

По предварительным данным, 61-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на пенсионерку наехал автомобиль «Рено Логан».

— В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.