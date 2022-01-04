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Общество4 января 2022 7:20

В Ростове заработал круглосуточный пункт вакцинации

Пациентов принимают в поликлинике
Михаил СТРИЖЕВ
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Сделать прививку можно в поликлинике № 8.

Сделать прививку можно в поликлинике № 8.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону заработал круглосуточный пункт вакцинации. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.

Сделать прививку в любое время суток можно городской больнице № 8, расположенной на улице Красноармейской, 19. Связаться со специалистами можно по телефону 232-62-58.

Напомним, всего в донской столице работают восемь мобильных прививочных пунктов в торговых центрах. Желающих вакцинироваться принимают в 24 стационарных пунктах в поликлиниках.

Ранее мы публиковали обновленный список пунктов вакцинации, их расписание и контакты.