В Ростове заработал круглосуточный пункт вакцинации

Сделать прививку можно в поликлинике № 8. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону заработал круглосуточный пункт вакцинации. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.

Сделать прививку в любое время суток можно городской больнице № 8, расположенной на улице Красноармейской, 19. Связаться со специалистами можно по телефону 232-62-58.

Напомним, всего в донской столице работают восемь мобильных прививочных пунктов в торговых центрах. Желающих вакцинироваться принимают в 24 стационарных пунктах в поликлиниках.

Ранее мы публиковали обновленный список пунктов вакцинации, их расписание и контакты.