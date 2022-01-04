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Общество4 января 2022 8:23

В центре Ростова иномарка провалилась в яму

Ранее власти сообщили, что дороги разрушаются из-за перепадов температур
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: instagram.com/rostov_roads.

Фото: instagram.com/rostov_roads.

В центре Ростова-на-Дону автомобиль «Хендай Солярис» провалился в яму. Инцидент произошел на пересечении проспекта Буденновского и улицы Серафимовича.

Фото с места появились в социальных сетях.

— Самый центр города, «Солярис» провалился под асфальт, — подписал очевидец.

На кадрах видно, что на перекрестке образовалась яма внушительных размеров. Под асфальтом оказались передние колеса и часть переднего погода иномарки.

Ростовчане раскритиковали состояние и других дорог в центре города.

— В центре города много таких развалов на асфальте. Прямо в центре, — написал из комментаторов.

— Даже центральные улицы все кривые и в заплатках. Эти рельсы на пересечении Горького и Ворошиловского вечно торчат, ну неужели нельзя хотя бы центр сделать один раз и нормально, — сообщил другой ростовчанин.

Ранее в администрации сообщили, что в Ростове асфальт начал разрушаться из-за перепадов температур. Сейчас дороги города обследуют специалисты дирекции по строительству транспортной инфраструктуры. Пожаловаться на состояние дорог можно по телефону 8-961-271-55-12 с 9.00 до 18.00.