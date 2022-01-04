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Общество4 января 2022 9:57

В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 277

Случаи заболевания подтвердились в 52 городах и районах области
Михаил СТРИЖЕВ
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В больницах остаются 1,8 тысячи пациентов.

В больницах остаются 1,8 тысячи пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки еще 277 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи заболевания выявили в 52 городах и районах области. Наибольшую долю зараженных, 32,2%, составляют жители в возрасте от 18 до 45 лет. Лечение в стационарах получают 1 872 пациента. 15 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки вылечились 524 человека, за все время пандемии — 176264. Скончались от ковида еще 29 человек. Всего дертвами вируса стали 9694 жителя.