В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 277

В больницах остаются 1,8 тысячи пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки еще 277 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые случаи заболевания выявили в 52 городах и районах области. Наибольшую долю зараженных, 32,2%, составляют жители в возрасте от 18 до 45 лет. Лечение в стационарах получают 1 872 пациента. 15 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки вылечились 524 человека, за все время пандемии — 176264. Скончались от ковида еще 29 человек. Всего дертвами вируса стали 9694 жителя.