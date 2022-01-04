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Общество4 января 2022 10:18

В Ростовской области еще 29 человек скончались от коронавируса

Среди жертв ковида 44-летние мужчина и женщина
Михаил СТРИЖЕВ
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У пациентов были хронические заболевания.

У пациентов были хронические заболевания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки еще 29 человек скончались от коронавируса. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Жертвами ковида стали 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет. Подтвердилась смерть 13 зараженных мужчин в возрасте от 44 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от ковида скончались 9 694 жителя Ростовской области.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели 277 человек. Число случаев заражения с начала пандемии достигло 195 209.