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Общество4 января 2022 11:20

Синоптики гидрометцентра сообщили прогноз погоды на январь в Ростовской области

В конце месяца ударят сильные морозы
Михаил СТРИЖЕВ
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Столбик термометра может опуститься до -23 градусов.

Столбик термометра может опуститься до -23 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики донского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Ростовской области в январе. Публикуем прогноз заместителя руководителя Виктории Антоненко.

В отдельные дни первой и второй декад ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ночью средняя температура будет составлять -1 — -7 градусов. Возможны морозы до -12 градусов, на севере области — до -18. Днем синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов.

В последнюю декаду января похолодает. Морозы по ночам будут достигать -10 — -15 градусов, временами до -17 — -23. В дневные часы столбик термометра может достигать -7 — -12.