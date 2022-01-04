Синоптики гидрометцентра сообщили прогноз погоды на январь в Ростовской области

Столбик термометра может опуститься до -23 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики донского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Ростовской области в январе. Публикуем прогноз заместителя руководителя Виктории Антоненко.

В отдельные дни первой и второй декад ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ночью средняя температура будет составлять -1 — -7 градусов. Возможны морозы до -12 градусов, на севере области — до -18. Днем синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов.

В последнюю декаду января похолодает. Морозы по ночам будут достигать -10 — -15 градусов, временами до -17 — -23. В дневные часы столбик термометра может достигать -7 — -12.