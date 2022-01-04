Ростовский зоопарк отказался принимать новогодние елки от жителей города

На елках могут остаться крепления и другие части украшений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский зоопарк не будет принимать елки от частных лиц. Об этом говорится на сайте организации.

Сдавать новогодние деревья в зоопарк могут только компании. Речь идет о нераспроданном товаре, то есть о тех елках, которые не были в эксплуатации дома. По этой причине их не принимают от горожан.

— На них могут остаться крепления или другие части украшений, которые не всегда сразу заметны. Даже такие мелкие детали могут нанести вред здоровью наших питомцев, если они их съедят, — пояснили в зоопарке.