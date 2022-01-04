Ростовские власти пообещали благоустроить парк 8 марта к майским праздникам

Центральную часть парка передали в аренду до 2063 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, когда благоустроят парк Димитриевский или, как его еще называют, парк 8 марта. Сроки назвал глава администрации Алексей Логвиненко.

— Уже к 1-му мая должны завершить благоустройство парка Димитриевский в Ленинском районе, — прокомментировал сити-менеджер.

Уточним, власти смогут благоустроить не всю территорию парка. Его центральная часть принадлежала региональному отделению ДСААФ — Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. В декабре выяснилось, что организация передала парк в аренду предпринимателям до 2063 года.