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Общество4 января 2022 14:14

Ростовские власти пообещали благоустроить парк 8 марта к майским праздникам

Ранее его центральную часть передали в аренду бизнесу
Михаил СТРИЖЕВ
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Центральную часть парка передали в аренду до 2063 года.

Центральную часть парка передали в аренду до 2063 года.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, когда благоустроят парк Димитриевский или, как его еще называют, парк 8 марта. Сроки назвал глава администрации Алексей Логвиненко.

— Уже к 1-му мая должны завершить благоустройство парка Димитриевский в Ленинском районе, — прокомментировал сити-менеджер.

Уточним, власти смогут благоустроить не всю территорию парка. Его центральная часть принадлежала региональному отделению ДСААФ — Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. В декабре выяснилось, что организация передала парк в аренду предпринимателям до 2063 года.