Осадки пройдут днем и ночью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 5 января 2022 — публикуем прогноз синоптиков. Расскаызваем, чего ожидать в ближайшие сутки.

В среду в Ростове пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1 — +1 градус, днем — +5 — +7 градусов.

В отдельных районах Ростовской области пройдут небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь. Днем в большинстве территорий ожидаются пройдут небольшие и умеренные дожди, по северу и востоку — со мокрым снегом. Местами по северу и востоку прогнозируют гололедно-изморозевые явления. Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Отдельные районы ночью и утром накроет туман. Ветер будет сильным — до 7 — 12 метров в секунду, в некоторых районах порывы могут достигать 15 — 17 метров в секунду.

Температура по области ночью будет составлять -5 — -10 градусов, при прояснениях — до -15. Днем на термометре будет -2 — +3 градуса, по югу — до +8.