В Ростове почти половина общественного транспорта не выходит на линии

Фото: администрация Ростова.

В Ростове замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проверил работу общественного транспорта. Мониторинг провели после многочисленных жалоб ростовчан.

В выходные перевозчики должны были запустить 862 единицы транспорта. Из них 255 машин должны были работать в двусменном режиме.

По данным системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, в действительности на линии выходит 55% от планового количества транспорта.

— Основной причиной невыполнения плана по-прежнему остается нехватка водительского состава, — пояснили в администрации.

Напомним, в ноябре проезд в автобусе подорожал. При оплате наличными одна поездка обойдется в 32 рубля, банковской картой — 30 рублей. При использовании транспортной карты за проезд нужно заплатить 29 рублей.