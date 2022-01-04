Хлеб из будущего начали продавать в магазинах Ростова

Покупательнице посоветовали проверять срок годности и дату производства. Фото: Ксения Высотина

Ростовчанка пожаловалась на качество купленного хлеба. О неудачной покупке она рассказала в социальных сетях.

По словам девушки, ее мама купила хлеб 2 января. А вот произвели товар на день позже, дата производства на упаковке — 3 января.

— Запах — немного отдает плесенью, но зато произвели его только завтра.

Однако в городском паблике ростовчанку не поддержали. Комментаторы посоветовали женщине всегда проверять срок годности и дату производства.