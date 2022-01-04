Синоптики рассказали, когда закончится сезон дождей в Ростовской области в январе

В ближайшие дни погода будет дождливой, но теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале нового года в Ростовской области установилась пасмурная погода. Рассказываем, когда завершится сезон дождей в январе.

5 января по области снова пройдут небольшие и умеренные дожди. Погода будет достаточно теплой, но очень ветреной. Так, температура воздуха будет держаться на уровне -2 — +3 градусов, в южной части может потеплеть до +8 градусов. Скорость ветра может достигать 7 — 12 метров в секунду, временами 15 — 17 метров в секунду.

6 января осадки сохранятся. Ветер ослабнет, но незначительно — до 11 — 14 метров в секунду. Потеплеет до +8 градусов, по югу — до +14.

7 января местами снова пройдет дождь, который может переходить в мокрый снег. Ожидается +2 — +7 градусов, во второй половине дня в северных районах столбик термометра снизится до -2 — +3 градусов.

В донском гидрометцентре пока не представили прогноз на оставшиеся дни недели. По данным нескольких погодных сервисов, 8 января пройдет без осадков. Но несмотря на завершение сезона дождей, день окажется более холодным. Прогнозируемая температура — +1 — +2 градуса.