В Ростовской области водителей с иностранными номерами привлекут к ответственности

Тем, кто не платил штраф, могут привлечь по еще одной статье. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области продолжается профилактическая работа среди водителей, которые управляют транспортом с иностранными номерами. В региональном правительстве напомнили, что таких автомобилистов тоже привлекают к ответственности за нарушения.

Так, в декабре 2021 года автомобилистам из других стран было направлено 100 постановлений об административных нарушениях.

Так, например, жителю Харькова направили более 50 таких постановлений на сумму 49 500 рублей. Житель Абхазии получил 49 постановлений на сумму 59 300 рублей. В основном, водители нарушали скоростной режим и ездили по полосе общественного транспорта.

Напомним, штрафы за нарушения правил дорожного движения оплачиваются в течение 60 дней. Отсчет начинается с того момента, когда постановление вступило в силу. Тех, кто не погасил сумму вовремя, могут привлечь еще по одной статье за неуплату штрафа. За данное нарушение грозит наказание от штрафа до 15 суток ареста.