Глобальное потепление ожидает жителей донского края 5 января

В Ростове будет тепло и дождливо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице ожидается глобальное потепление в среду, 5 января.

Погода будет стоять пасмурная. Возможны небольшие осадки, преимущественно во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до отметки в +7 градусов ночью и до +11 градусов днем. Кроме того, поднимется ветер, его порывы будут достигать 10-12 метров в секунду.

В четверг днем воздух прогреется до +9 С, а к вечеру охладится до +6 С. Ветер немного стихнет, его порывы будут достигать девять метров в секунду.

В пятницу похолодает до +4 С, осадков не ожидается. К полуночи столбик термометра уже уйдет в минусовые отметки до -1.

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