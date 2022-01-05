В Ростовской области в пожаре погиб 69-летний дончанин

В Ростовской области пенсионер погиб в пожаре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области мужчина погиб в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 4 января, около четырех часов утра в хуторе Быковском Верхнедонского района. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, заметившие дым и почувствовавшие запах гари.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 35 квадратных метров.Когда им удалось попасть в дом, там они обнаружили тело 69-летнего мужчины. Локализовать пожар пожарные смогли в 04:15, а полностью он был потушен уже через пять минут после этого. Причиной возгорания стало нарушение правил пользования обогревателем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.