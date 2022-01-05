Синоптики пообещали жителям донского края лютые морозы

В январе Ростовскую область ждут лютые холода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Донской Гидрометцентр спрогнозировал местным жителям лютые морозы. Сильный холод накроет Ростовскую область в январе.
Уже в первой половине месяца температура упадет до -12 градусов, а жителей северных районов и вовсе ожидают 18-градусные морозы. В дневные часы температура может достигать и плюсовых отметок в эти дни.
А во второй половине января пойдет сильный снег и сохранятся ночные заморозки. Ближе к концу месяца столбики термометров и вовсе опустятся до -22 градусов.
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Воздух прогреется до +11 градусов.