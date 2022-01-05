Сезон дождей в Ростове окончится к концу недели

В Ростове скоро окончится сезон дождей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Затянувшийся зимний сезон дождей в Ростове постепенно близится к своему завершению. Местные синоптики уверяют, что осадки прекратятся ближе к концу недели.

В среду, 5 декабря, погода еще будет стоять пасмурная и во второй половине дня горожан ожидает небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до отметки в +7 градусов, а ближе к ночи столбики термометров опустятся до +1 градуса. Порывы ветра будут временами достигать 8-10 метров в секунду.

Но уже в четверг, температура повысится до +8 градусов, а осадки прекратятся.

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Температура опустится до -22 градусов.