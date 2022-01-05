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Общество5 января 2022 9:00

В Ростовской области за сутки выявили 287 зараженных COVID-19

Также было зафиксировано еще 20 летальных исходов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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За сутки опасный вирус подхватили 287 дончан

За сутки опасный вирус подхватили 287 дончан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус выявили еще у 287 дончан. Таким образом, общее количество заболевших достигло 195 496. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Коэффициент распространения инфекции – 0,71. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4657, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 18 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи. Но спасти медикам удается не всех, только за вчерашний день зафиксировали 20 новых летальных исходов. Так общее число жертв коронавируса достигло уже 9 714.

Но, к счастью, растет и числ выздоровевших. За весь период побороть опасную инфекцию смогли 176 730 человек, вчера из госпиталей выписали 466 пациентов.

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В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 277.

Случаи заболевания подтвердились в 52 городах и районах области.