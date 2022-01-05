Коронавирус унес жизни еще 20 дончан

От коронавируса в Ростовской области скончались еще 20 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области снова увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки скончались еще 20 человек. Таким образом, общее количество смертей достигло 9 714. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин - 52, 56, 63, две по 72 года, 76, две по 83 года, 92 лет и 11 мужчин- 64, 65, 69, 70, 72, 73, 78, двое по 79 лет, 83, 85 лет, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся еще 18 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи.

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Также было зафиксировано еще 20 летальных исходов.